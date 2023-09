Oktagon 46: Samsonidse a perfektný výkon, divokého Hanteu zdolal na triangle choke

Hantea vystriedal v úvode svojej kariéry menšie poľské a rumunské organizácie. Napriek mladému veku mal za sebou dvadsaťtriročný zápasník pred súbojom so Samsonidsem až jedenásť duelov medzi profesionálmi.

Nemecký bojovník patrí v rodnej krajine medzi veľké talenty, no kvôli vážnej zlomenine nohy si medzi rokmi 2021 až 2023 nepripísal ani jeden duel MMA.

Priebeh súboja

Divoký nástup Hanteu na chvíľu ochromil súpera, Samsonidse sa ale rýchlo vrátil do zápasu a po chvíli už je to on, kto určuje tempo duelu.

Je to hlavne Nemcova predná ruka, a kopy, ktoré zasahujú svoj cieľ. Hantea s nevýhodou čo sa týka vzdialenosti sa snaží skracovať a pridávať z času na čas sériu divokých a rýchlych úderov.

Ku koncu kola sa snaží preniesť protivníka na zem, no Samsonidse má všetko pri pletive pod kontrolou.

Samsonidse chytá do triaglu Hanteu pri dobrej obrane a je to tam! Samsonidse víťazí na submisiu!

V prvom kole víťazí na submisiu triangle choke Niko Samsonidse!