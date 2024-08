Výmena veľkých talentov. V NHL sa sťahujú štrnástky draftov 2022 a 2023

„O niekoľko dní neskôr som sa s Rutgerom stretol tvárou v tvár a odpoveď bola rovnaká. Povedal, že keď prišiel do rozvojového kempu a obliekol si náš dres, skrátka sa necítil, že je to to pravé," povedal generálny manažér Kevin Cheveldayoff pre The Athletic.

Napokon však získal solídnu protihodnotu. Devätnásťročný center Yager bol 14. výberom v drafte 2023 a už má podpísaný kontrakt.

V juniorskej WHL viditeľne napreduje. V minulej sezóne si utvoril nové maximá s 35 gólmi, 60 asistenciami a 95 bodmi.

Hrať vo Winnipegu preňho podľa prvých reakcií nebude problém. Pochádza z chladného kanadského Saskatoonu.

"Prvá reakcia je trochu šok. Samozrejme, neočakávate, že vás vymenia, ale keď sa to dozviete - porozprávate sa so svojimi agentmi, so zamestnancami Winnipegu - začnete sa tešiť a pozeráte sa do budúcnosti. Začnete sa tešiť na začiatok. Kemp sa blíži veľmi rýchlo, takže sa veľmi teším, až tam dorazím, stretnem sa so všetkými a dostanem sa na ľad,“ vyhlásil pre klubový web.