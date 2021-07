Boháčov z Tampy nezastavil ani skvelý brankár, ktorý nahneval Slovákov

KOŠICE. Najlepší tím súčasnosti? Hokejisti Tampa Bay Lightning so slovenským obrancom Erikom Černákom kraľujú NHL.

Pred dvoma rokmi vyhrali základnú časť so ziskom 128 bodov, no šokujúco vypadli hneď v prvom kole play off s Columbusom 0:4 na zápasy.

O rok neskôr však už tím z Floridy dokráčal až k najcennejšej hokejovej trofeji.

„Potrebovali získať skúsenosti v play off. Tie sa prejavili už vlani a zužitkovať ich dokázali aj v tejto sezóne,“ hovorí bývalý reprezentačný brankár a v súčasnosti hokejový expert Rastislav Staňa.