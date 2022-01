Opora Bruins je späť. Rask je blízko k návratu do NHL

BOSTON. Brankára Tuukku Raska zrejme opäť uvidíme v NHL. Ak dostane povolenie od lekárov, mohol by hrať už cez víkend. V sezóne doposiaľ nenastúpil po tom, ako v júli absolvoval operáciu bedrového kĺbu.

Počas svojej rehabilitácie trénoval v klubových priestoroch spolu s tímom. Ak dostane povolenie medikov, rozohrať by sa mal v AHL v tíme Providence Bruins tento víkend.

"Myslím, že všetko ide podľa plánu," hovoril tréner Bruce Cassidy. "Samozrejme, závisí to od rozhodnutia doktorov, je to jedno, či by nastúpil v AHL alebo NHL, musí dostať lekárske povolenie."