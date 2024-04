V Česku pribral štrnásť kíl. Faškov bolo veľa, tak som aj Rudáš, vraví hokejista

MARTIN FAŠKO-RUDÁŠ sa zaskvel v úvodných dvoch prípravných zápasoch proti Švajčiarsku troma gólmi. Dvadsaťtriročný útočník však druhý zápas nedohral.

Má rozbitú hornú peru a museli ho zašívať. „Tento týždeň budem mať na ústach “akvárko“. Myslím, že ak by som znova dostal do úst, tak by to už žiadny doktor nezašil. Radšej si dám na ústa ochranu,“ povedal v úvode rozhovoru pre Sportnet.

Mladý hokejista zabojuje o druhý šampionát v kariére. Veľká motivácia je výborná atmosféra v Ostrave, kde budú hrať Slováci zápasy v skupine.