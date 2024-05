Nemecký gólostroj zastavilo Poľsko. Zápas mal nečakanú drámu

Kamil Walega, útočník Poľska: "Škoda, že sme za stavu 2:3 hneď inkasovali štvrtý gól. Žiaľ, už s tým nič nespravíme. Fanúšikovia nás aj dnes podporovali, sú takí po celý čas. Veľmi si to užívam. Teraz máme pred sebou zápas o všetko, v ktorom musíme zvíťaziť."

Alexander Ehl, útočník Nemecka: "Bol to naozaj náročný zápas, Poľsko nám to vôbec neuľahčilo, práve naopak. Ukázali, že sú konkurencieschopní tím a hrali celý čas naplno. My sme hrali 60 minút svoju hru a zaslúžili sme si tri body."