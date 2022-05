Českí hokejisti to dokázali. Jasne zdolali Nemecko a na MS zabojujú o medaily

/zdroj: IIHF/

David Sklenička, obranca Česka: "Myslím si, že máme podobný štýl ako Fínsko. Máme fínskeho trénera a snažíme sa hrať tak, pretože majú taký úspešný systém. Dúfam, že to pre nás bude pokračovať úspešne aj v semifinále."

Maximilian Kastner, útočník Nemecka: "Dnes to bola ich presilovka, ktorá nás stála zápas. Trikrát v nej skórovali. Na druhej strane si však myslím, že sme mali dosť šancí na to, aby sme ich zdolali. V hre 5 na 5 to bolo vyrovnané. A trafili sme žŕdku, čo mohlo rozhodnúť. Môžeme byť hrdí na našu snahu."