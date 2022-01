Vznášal sa ako motýľ, pichal ako včela. Ikonický Muhammad Ali by mal 80

Súperov vyviedol svojím správaním z miery ešte pred zápasom, v ringu sa následne vznášal ako motýľ a bodal ako včela. Muhammad Ali, boxer, aktivista, filantrop, športová osobnosť 20. storočia, by sa 17. januára dožil 80 rokov.

Ako to už v polovici minulého storočia bývalo, často sa stretával s prejavmi rasovej neznášanlivosti a opovrhovania pre jeho farbu pleti.

Keď sa 17. januára 1942 narodil do rodiny umelca a ženy v domácnosti syn, dostal meno po otcovi - Cassius Marcellus Clay. Bol bystré dieťa, no trpel dislexiou, pre ktorú mal problémy v školách.

„Povedal mi, že raz bude majstrom sveta v ťažkej váhe. Vtedy som to považoval len za výplod jeho fantázie a doberal som si ho, že to sa predsa nikdy stať nemôže. Dnes s hrdosťou konštatujem, že som sa veľmi mýlil,“ priznal jeho kamarát z detstva Lawrence Montgomery.

Svoj bicykel už nikdy nevidel, no začal pravidelne navštevovať telocvičňu a chodiť na hodiny boxu.

Úspechy mladého boxera prišli rýchlo. Šesťkrát ovládol Zlatú rukavicu v Kentucky, dvakrát vyhral národný šampionát.

V roku 1960 sa dostal do americkej nominácie pre olympijské hry v Ríme. Na cestu do lietadla si pribalil padák, lebo sa bál lietania. O pár dní neskôr si z 'Večného mesta' odniesol zlatú medailu v kategórii do 81 kg. Vo finále vyhral 5:0 na body nad Poliakom Zbigniewom Pietrzykowským.

Zlato zahodil do rieky

Návrat z olympiády a radosť z cenného kovu však 18-ročného mladíka veľmi rýchlo prešla. V rodnom Louisville sa vybral do reštaurácie, no čašník ho odmietol obslúžiť s dodatkom, že služby ponúkajú iba bielym.

Následne sa Clay pobil s gangom bielych agresorov. Tento moment ho tak nahneval, že na znak protestu voči rasovej neznášanlivosti zahodil zlatú olympijskú medailu do rieky Ohio.

V ten istý rok sa rozhodol ukončiť amatérsku kariéru (s bilanciou 100 výhier a 5 prehier) a prešiel k profesionálom. V októbri 1960 vyhral prvý zápas v profi ringu, keď zdolal náčelníka polície z mesta Fayetteville Tunney Hunsakera.