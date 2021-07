Volajú ho Kapo. Rýchlosť žilinského tínedžera má svetovú úroveň

„Je to prototyp moderného futbalistu. Stále má však ešte veľa možností, že kde a ako sa posunúť. Je to na ňom,“ charakterizuje ho tréner Žiliny Pavol Staňo.

„Všetky parametre ho predurčujú na to, aby sa stal elitným hráčom. A to nielen slovenským, ale aj svetovou extratriedou. Má na to všetky predispozície,“ predpovedá Staňo.

Hlavný hrdina dvojzápasu