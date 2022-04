Mladíkov posilní aj Mešár, Nemec je neistý. Slafkovský príde iba v jedinom prípade

"Jurovi gratulujeme k postupu do ďalšieho kola. Jeho účasť na šampionáte je možná len v prípade expresného vypadnutia TPS Turku. V prípade, že by to tak vyzeralo, Jurovi by sme podržali jedno voľné miesto. Sériu budeme intenzívne sledovať. Uvidíme, ako sa bude vyvíjať," uviedol Feneš.

Na domácej scéne sa tréneri zamerali predovšetkým na štvrťfinálovú sériu medzi Nitrou a Popradom, ktorú rozlúskol až siedmy zápas so zdarnejším koncom pre domácu Nitru.

Diskusia o uvoľnení Šimona Nemca s Adamom Sýkorom medzi vedením osemnástky a vedením HK Nitra naďalej intenzívne prebieha.

"Keďže TPS si nechalo Slafkovského, aj Nitra by rada mala oboch hráčov, ktorí sú pre nich kľúčoví. Medzi oboma stranami prebiehajú intenzívne rokovania. Myslím, že sme sa solídne posunuli. Verím, že napokon dospejeme k správnemu kompromisu," dodal Feneš pre Hockey Slovakia.