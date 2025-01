Bolo to dosť škaredé zranenie. Bol otrasený, lapal po dychu, opisoval Svitko. Zachraňoval súpera

Dobehol som Aarona Mareho, ktorý tesne predo mnou asi 50 metrov spadol. Bol otrasený. Lapal po dychu. Dosť škaredo sa zranil zadok. Mal otvorenú ranu. Kedysi som mal rovnaké zranenie. Poranil si zadok. Pomáhal som ho naložiť do vrtuľníka,“ opisoval Svitko na instagrame.

„Etapa nebola až dlhá, ale bola zložitá. Čakal som piesok, a zase nebol. Jazdili sme na kamenných pláňach. Boli tam kamene. Od štartu to bolo nebezpečné, preto som šiel opatrnejšie.

To však bolo spôsobené tým, že spolu s ďalšími jazdcami zastavil pri nehode Aarona Mareho. V cieli mu čas, ktorý strávil pomocou druhému jazdcovi odpočítali.

V utorok v 9. etape Rijádu do Haradh sa dokonca po 200 kilometroch v poradí etapy hlboko prepadol. Nabral veľkú stratu.

Má výrazu stratu jazdca na ôsmej priečke Edgara Caneta – vyše 44 minút. Ak nedôjde k pádom alebo technickým problémom, Svitko by mohol zopakovať svoj výsledok z minulého roka.

V celkovom poradí sa dokonca posunul na 9. miesto. Je to rovnaké umiestnenie ako vybojoval vlani.

„Zastavili aj Ebster s Dumontierom. Koniec etapy sme šli spolu. Na konci sa to dosť pomiešalo. Všetci sme blúdili, ale mal by som poskočiť na deviate miesto."

Do konca Rely Dakar ostávajú ešte tri etapy. Všetky sa pôjdu v púšti Ar-Rub' al-Chálí. Sú však výrazne kratšie ako boli etapy v úvode pretekov. Pretekárov v rámci troch dní čaká už len 485 km meraných úsekov. K zásadným zmenám by to už nemalo viesť.

Priebežné celkové poradie Rely Dakar 2025