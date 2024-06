Kto má v Španielsku najväčšie šance? História praje Verstapennovi, motivovaný je aj Leclerc

BARCELONA. Max Verstappen by sa mal vrátiť na šťastné miesto, pretože formula 1 začína trojicou známych európskych pretekov, ktoré sa začínajú tento víkend Veľkou cenou Španielska na okruhu Catalunya.

"Niekedy ste nútení trochu sa zresetovať a my sme to od posledných pretekov urobili," povedal Perez.

Red Bull má v priebežnom poradí konštruktérov 49-bodový náskok pred Ferrari, pričom taliansky tím sa po víťazstve s Leclercom v Monaku snaží spamätať zo šoku z dvojitého odstúpenia v Kanade.

Preteky budú poslednými domácimi pretekmi Carlosa Sainza s Ferrari, Španiel na konci sezóny odchádza, aby uvoľnil miesto sedemnásobnému majstrovi sveta Lewisovi Hamiltonovi, a môže mať reálnu šancu vyhrať.

"Na Veľkej cene Španielska by sme mali byť opäť konkurencieschopní, s rovnakou úrovňou výkonnosti, akú sme predvádzali počas celej sezóny pred Veľkou cenou Kanady," povedal šéf tímu Fred Vasseur.

Množstvo fanúšikov bude mať aj Fernando Alonso z Aston Martin, ktorý sa pripravuje na svoje 21. domáce preteky.

Mercedes a McLaren by mali byť v hre, pričom prvý menovaný je pozitívnejší po pole position Georgea Russella a treťom mieste v Kanade - prvom pódiu tímu v kampani.

"V Barcelone sa nám objavia nové diely. To by nám malo pomôcť, takže by som veľmi dúfal, že budeme pokračovať v tejto pozitívnej trajektórii," povedal šéf tímu Toto Wolff, ktorého jazdci boli vlani na tomto okruhu druhí a tretí.