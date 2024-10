Nebezpečný záver pretekov F1. Fanúšikovia vybehli na trať, monoposty ešte boli na trati

AUSTIN. Riadiaci orgán Formuly 1 v nedeľu udelil promotérovi Veľkej ceny USA pokutu vo výške 500 000 eur (543 250 dolárov) za to, že po pretekoch došlo k invázii divákov na trať. Z tejto pokuty je 350 000 eur podmienečne pozastavených až do konca roku 2026.

Komisári vo svojom rozhodnutí uviedli, že ak do konca roku 2026 nedôjde k ďalšiemu prieniku divákov na trať počas podujatí FIA na okruhu Circuit of the Americas, promotér nebude musieť zaplatiť pozastavenú časť pokuty.

V opačnom prípade bude musieť zaplatiť celú sumu. Týmto opatrením sa snažia zabrániť opakovaniu incidentov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť pretekov a divákov.