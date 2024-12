Smola pre Ferrari. Leclercovi škrtli najrýchlejší čas, odštartuje z posledného miesta

Ferrari pritom stále bojuje o Pohár konštruktérov, keď na vedúci McLaren stráca 21 bodov. Vzhľadom na okolnosti však bude mať poriadne náročnú úlohu.

Leclerc má teoretickú šancu aj na 2. priečku v poradí jednotlivcov, keď na Landa Norrisa z Mclarenu stráca iba 8 bodov.

"Bol to pre nás perfektný deň. Sme spokojní s double, aj keď to bolo náročné. Mal som skvelé posledné kolo a presne to sme dnes chceli dosiahnuť. Musíme zdolať Ferrari, ale chcem vyhrať. Vieme, čo musíme urobiť a musíme zostať sústredení. Máme dobrú šancu a dáme do toho všetko," uviedol Norris po skončení kvalifikácie v rozhovore pre reportéra F1.