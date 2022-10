Frankfurt a zlomená ruka. Pirát zareagoval na duel s Polívkom a načrtol ďalšie plány

Aj keď českí a slovenskí fanúšikovia súboju o popredné priečky váhy do 84 kilogramov vyčítali slabú atraktivitu a prílišné upnutie sa na taktickú stránku hry, Krištofič je v prvom rade šťastný, že to bol on, kto si z Frankfurtu odnášal víťazstvo.

„Možno sa ľudia až tak nebavili, ako pri dueli Kertésza a Jungwirta, ale som si istý, že by bol Christian Jungwirth radšej, ak by vyhral, aj keď by možno až tak fanúšikov nenadchol.

Viem pochopiť ľudí, ktorí povedia, že ich to až tak nebavilo. Na druhej strane je ale práca na pletive veľmi náročná. Som s mojím výkonom spokojný v tom ohľade, že som minútu po minúte konštantne pracoval na tom, aby som zvíťazil,“ uviedol.

Už krátko po dueli Krištofič avizoval, že od istého momentu sa v zápase nemohol spoliehať na schopnosti v postoji. Dôvodom mala byť zlomenina ruky, čo sa nakoniec aj s odstupom času potvrdilo.

„Ruka je zlomená, takže päť až šesť týždňov budem mať ortézu. Keď som to od oka pozeral, zas mi to vychádza tak, že by som najskoršie vedel zápasiť v Nemecku (Oktagon 39). Proti komu? To povedať neviem.

Ondro Novotný vravel, že ho môj výkon so Zdenkom nenadchol natoľko, aby som išiel hneď o titul, ale nejako to so mnou nezamávalo.Nasledujúci rok by som chcel stihnúť štyri zápasy MMA. Chcem mať produktívny rok.

Február by bola ideálna voľba a potom by som sa mohol predstaviť v Bratislave,“ nechal sa počuť víťaz druhej série reality šou Oktagon Výzva.

Tridsaťtriročný bojovník si na Oktagone 36 pripísal už šesťnáste profesionálne víťazstvo v kariére MMA.