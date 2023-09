Oktagon 46: Tvrdé ukončenie. Veličković odplatil Kozmovi prehru

"Chcel by som sa všetkým ospravedlniť, vôbec som sa nedostal do zápasu. Ďakujem všetkým za podporu a nabudúce budem silnejší," uviedol Kozma po zápase.

"Ak by chcel David ďalšiu odvetu, som tomu otvorený. Ak to bude hlavný päťkolový zápas v Srbsku, išiel by som do toho," nechal sa počuť po dueli Veličković.

Srbského bojovníka po jasnom víťazstve čaká finálový súboj v pyramíde Tipsport Gamechanger proti Grékovi Andreasovi Michailidisovi.