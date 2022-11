Attila Végh o zranení Ryšavého na Fabriq MMA: Je to najhoršie, čo sa mohlo stať

Samotný duel radosť Ryšavému nepriniesol. Trojka ľahkej váhy Oktagonu padla v prvom kole a ako by si nevypil kalich horkosti do dna, v súboji utrpel aj vážne zranenie.

TRNAVA. Malo to byť jeho veľké vystúpenie pred domácim publikom. Špičkový slovenský bojovník Karol Ryšavý sa pred turnajom Fabriq MMA potýkal s často zmenou súperov.

Na tlačovej konferencii po turnaji sa známy bojovník MMA a promotér Fabriq MMA Attila Végh vyjadril k nepríjemnemu zraneniu svojho kolegu z tímu Spartakus Fight Gym.

Podľa Végha ide asi o najvážnejšie zranenie, aké sa môže v klietke prihodiť bojovníkovi MMA.

„Vlastne je to bojový šport a mňa to vôbec netrápi, že prehral zápas, lebo o tom je MMA, že niekto musí prehrať. Ale to, čo sa stalo je asi najhoršie možné zranenie pre zápasníka.

Brada je nesmierne potrebná, musí byť plne funkčná, aby nebola sklenená a jednak to stále nemal v hlave. Dúfame, že sa dá čo najskôr dokopy,“ uviedol Végh.