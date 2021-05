Na domácom šampionáte mi padlo všetko. Teraz netrafím ani prázdnu bránku

Niektorí športovci si pred spánkom prehrávajú úseky zo zápasu. Ako je to u vás?

Po zápase príliš nerozmýšľam nad jeho priebehom. Snažím sa to neriešiť, už to aj tak nezmením. Bolo by zbytočné sa v tom rýpať, najmä po takom zápase ako proti Švajčiarsku.

Nemysleli ste ani na situáciu z prvej tretiny, keď ste v oslabení nevyužili obrovskú príležitosť?

Áno, to ma štvalo. Zahodiť takúto šancu vždy zamrzí. Nemalo by sa to stávať. Verím, že to odčiním v ďalších zápasoch.