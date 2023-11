Magoni jej prízvukuje, aby sa z kopca viac púšťala. Nejde mi to do hlavy, tvrdí Dubovská

Výborný štart

„Môžem ísť s čistejšou hlavou. Musím sa však púšťať viac z kopca. Livio mi to stále prízvukuje, ale mne to nejde do hlavy. Najlepšia pätnástka je fajn, ale top desať je lepšia,“ prezradila pred druhými pretekmi pre JOJ Šport.

„Dnes sa mi šlo oveľa lepšie. Mám radšej zatočený slalom. V závere mi tyčka udrela do hlavy a stratila som koncentráciu. Trať sa mi zdala lepšia ako včera. Ako pôjdem do druhého kola? Rýchlo dole kopcom,“ zhodnotila pre JOJ Šport.

„Výborne zvládla rovinatú pasáž. Na tom vždy stavala. V strmej časti to už bola vlažnejšia jazda, ale snažila sa držať stopu zhora. V cieli sa Martine uľavilo. Patrí medzi najlepšie lyžiarky. Výborný štart do sezóny,“ komentovala bývalá česká lyžiarka Šárka Strachová.

Dubovská výborne odštartovala aj v druhom kole. V tretej časti však stratila až sekundu. „Červená brána ju zniesla dole z oblúku,“ povedal moderátor Eurosportu Dominik Kárnik.

Rodáčka z Liptovského Mikuláša obsadila šestnáste miesto.

„Keď som prišla do cieľa, bola som prekvapená, že to bolo priebežné ôsme miesto. Bola som sklamaná. Nezdalo sa mi, že by som spravila chybu. Asi som bola pomalšia. Mrzí ma to, pretože som sa každé kolo v nejakom smere zlepšovala,“ uviedla pre JOJ Šport.