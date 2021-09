Košice zaujal netradične, formovala ho Žilina. Brankár strieľa góly ako hráč

KOŠICE. Pôvodne šlo o vynútenú záležitosť, ale ukazuje sa to ako veľmi dobrý ťah. Viacero absencií v kádri Lokomotívy Košice spôsobilo, že do hry v poli začal naskakovať brankár Martin Leško. Keďže ide o gólmana, ktorý mal na dosah štarty vo Fortuna lige, v piatej lige výkonnostne vyčnieva. V troch stretnutiach v pozícii hráča strelil už dva góly. A to pritom nastúpil na dvoch absolútne rozdielnych postoch. Ako stopér i útočník!

Martin Leško nastúpil v posledných stretnutiach ako hráč v poli. (Autor: facebook FC Lokomotíva Košice)

Záskok, ktorý môže pokračovať

„Ako brankára ma vždy bavila viac rozohrávka než chytanie. Skúsenosti s hraním mám z rodnej obce Valaliky, takže to nie je pre mňa niečo úplne nové. Mal som to odskúšané,“ hovorí Martin Leško pre Sportnet. Hoci dokazuje, že sa nestratí ani v útoku, lepšie sa podľa vlastných slov cíti v obrane. „Tam je to dosť podobné pozícii brankára. Najmä čo sa týka rozohrávky a dirigovania hry. V prípade útočníka zvládam teóriu, len to potrebujem dostať do praxe,“ zasmial sa.

Oba doterajšie presné zásahy zaznamenal hlavou. Bolo tomu tak v prípade hladkého víťazstva 6:0 na ihrisku Malej Idy i naposledy v Rožňave. Lokomotíva v súboji o prvú priečku V. ligy Košicko-gemerskej zvíťazila 2:0. Leško mal výrazný podiel už na prvom góle, druhý po rohu sám strelil. V ďalšom priebehu sezóny by mohol pridať aj ďalšie. Svoju súčasnú rolu berie predovšetkým ako záskok, ale nevylučuje možnosť, že znova nastúpi ako hráč.

Gól Martina Leška v zápase v Rožňave (zdroj: futbalnet) Košičania v stredu vyzvú v Slovnaft Cupe treťoligové Lipany a v nedeľu hostia Poproč. „V mužstve je veľa zranených a chorých, preto zastupujem. Nemám s tým problém. Máme aj druhého brankára, takže by bolo možno fajn, ak by si on zachytal a ja zahral,“ poznamenal. Páči sa mu dávať góly Za svoju netradičnú futbalovú dvoj, či dokonca trojrolu nemusí v kabíne čeliť uštipačným poznámkam spoluhráčov. „Väčšina chlapcov je mladšia ako ja, takže ani sme sa o tom príliš nebavili. Myslím si, že to berú úplne normálne. Už som im to avizoval dlhšie, že chcem hrať,“ prezradil futbalový obojživelník.

Leškova oslava gólu so spoluhráčmi. (Autor: facebook FC Lokomotíva Košice)

Pri otázke, či by sa mohol stať najlepší strelcom mužstva, len mykol plecom. „Neviem, či je to pre mňa zaujímavé. Ale páči sa mi dávať góly,“ priznal. Z hráčov Lokomotívy je na tom po odohratí siedmich kôl najlepšie sedemgólový Vilkovský. Práve jeho absenciu naposledy Košičania vyriešili posunutím Leška na hrot útoku. V Žiline si zlepšil techniku Martin Leško strávil žiacky vek vo Valalikoch, kde nastupoval ako hráč. Jeho prvý prestup sa zrodil zaujímavo. „Hrali sme s MFK Košice a nemali sme brankára. Do brány som preto išiel ja. Po zápase ma oslovil tréner Rodák, či by som nemal záujem ísť k ním. Bol to moje prvé brankárske vystúpenie a asi mi vyšlo,“ smeje sa. Počas prvých dvoch rokoch v Košiciach zväčša sedel na lavičke, potom začal chytávať častejšie. Ako 18-ročný sa presunul do Žiliny.

Martin Leško v drese žilinského béčka. (Autor: facebook AFC Nové Mesto n/V./ Denis Herák)

V A-tíme zastával post tretieho, prípadne druhého brankára. Vo Fortuna lige sa ocitol na lavičke, ale do hry nezasiahol. Nastupoval za druholigové béčko. Tamojšia akadémia je známa kladením dôrazu na technické zručnosti hráčov. „Určite mi to pomohlo. Počas tréningov zvykla byť prvá polhodina brankárska, kde sme sa venovali práci s nohou,“ priblížil Leško.

Zaujímala sa oňho aj Senica Napriek tomu, že má ešte len 23 rokov, po minulej sezóne zvažoval, ako ďalej s futbalom. Vyzeralo to tak, že v Lokomotíve už pokračovať nebude. „Uvažoval som nad tým, že si dám pauzu. S priateľkou sme si kúpili dom a je tam veľa roboty. Okrem toho mám trénerskú licenciu, vo Valalikoch trénujem mužov i dorastencov. Rozmýšľal som nad tým, že si zahrám na dedine a ušetrím tým čas. Ale dal som ešte šancu možnosti zabojovať s Lokomotívou o postup,“ tvrdí.

Hoci ide stále o veľmi perspektívneho futbalistu, on sám vysoké ambície momentálne nemá. Pritom záujem o jeho služby by bol. Ešte predvlani chytal druhú ligu za Trebišov. Zaujímala sa oňho dokonca fortunaligová Senica. „Pôsobil tam tréner Lapšanský, ktorý bol predtým aj v Lokomotíve. Absolvoval som týždňovú skúšku, ale nedohodli sme sa na podmienkach,“ vraví. Momentálne neeviduje žiadnych záujemcov. „Ani to veľmi nesilím. Tým, že máme kúpený dom, ma to veľmi neláka. Možno ak by šlo o druhú ligu niekde na východe, tak by som to vyskúšal, ale ďaleko už asi nie,“ zamyslel sa futbalista, ktorý pracuje v Kysaku.

Prvoradým postom Martina Leška zostáva stále brankársky. (Autor: facebook FC Lokomotíva Košice.)

Nie však na železnici, ktorou je tento dopravný uzol známy. „Som takzvaný železobetonár. Venujeme sa výrobe panelov, stĺpov a podobne,“ podotkol. Z Valalík či susednej Geče pochádzajú bývalí výborní futbalisti Jaroslav Timko a Jozef Majoroš st. „Osobne sa nepoznáme, ale ich mená samozrejme registrujem,“ dodal brankár, ktorému chutí hra v poli.