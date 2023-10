Los Angeles predstaví nové olympijské športy. Tradičná disciplína môže vypadnúť

Potvrdiť to však ešte musí hlasovaním plénum MOV na svojom pondelkovom zasadnutí, pripomenula agentúra AFP.

"Výber piatich nových športov je v súlade s americkou športovou kultúrou a svetu predstaví tamojšie ikonické športy. Vďaka nim budú olympijské hry LA 2028 jedinečné," povedal Bach.

Pre squash a flag futbal to bude premiéra pod piatimi kruhmi. Kriket sa do programu letných hier vráti po 128 rokoch, naposledy olympijské medaily v tomto odvetví rozdávali ešte v roku 1900.

"Bol by to veľmi dôležitý míľnik, ak by sa kriket opäť objavil na olympijských hrách" povedal ešte pred hlasovaním exekutívy Greg Barclay, šéf Medzinárodnej kriketovej federácie (ICC). Bejzbal a softbal už boli na OH viackrát, lakros sa predstaví po tretí raz po St. Louis 1904 a Londýne 1908.