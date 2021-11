Michalovce udreli v závere. Tri body na ihrisku nováčika vybojoval Trusa

Marek Petruš, tréner Liptovského Mikuláša: "Ťažko sa mi zápas hodnotí. Vyhralo šťastnejšie mužstvo. Dovolím si tvrdiť, že sme boli lepší. Vypracovali sme si v druhom polčase tri gólové šance. Po štandardnej situácii sme nakoniec inkasovali. Nechceli sme otvárať našu polovicu ihriska. Súhlasím, že to bol taktický boj. V druhom polčase sme boli lepší, musím chlapcov za predvedený výkon pochváliť. Stratili sme minimálne bod, ak nie tri."

Miroslav Nemec, tréner Michaloviec: "Bol to takticky ťažký zápas na dobrom teréne. V prvom polčase to bol naozaj nadmieru taktický boj, ale hral sa svižný futbal. Čakali sme na svoju šancu. Do druhého polčasu sme chceli niečo zmeniť. Domáci mali obrovskú šancu, po ktorej trafili žrď. Dnes sme zúročili našu tvrdú prácu a dali gól v poslednej minúte. Sú aj také zápasy, keď ste horší a vyhráte. Dlho sme v klube čakali na tri body."