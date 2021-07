Hamilton vyhral domáce preteky, Verstappen mu poslal odkaz

Formula 1 - Veľká cena Veľkej Británie 2021

Preteky poznačila nehoda už v úvodnom kole, keď tvrdo narazil do bariéry Holanďan Max Verstappen po kontakte práve s Hamiltonom. Ten dostal 10-sekundovú penalizáciu, ale napriek tomu dokázal preteky vyhrať.

Po incidente sa spustila polemika o tom, koho to bola vina. "Išiel som vpred. Bol som po jeho boku a držal som si líniu. On narazil do mňa," bránil sa Hamilton.

"Toto bola veľká nehoda a na sto percent bol Max v zákrute skôr. Všetka vina je na Hamiltonovi. Vďakabohu, Max dokázal odkráčať bez zreteľných zranení," uviedol šéf tímu Red Bull Christian Horner.