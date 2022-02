Predviedli nový svetový rekord. Francúzi ovládli súťaž tanečných dvojíc

Krasokorčuľovanie na ZOH v Pekingu 2022

Francúzi získali pred štyrmi rokmi v Pjongčangu striebro, teraz už vystúpili na olympijský vrchol. Do voľných tancov išli z prvého miesta po rytmických tancoch, v ktorých vytvorili nové svetové maximum.

Štvornásobní majstri sveta a päťnásobní európski šampióni aj vo voľnej jazde excelovali. Napriek úvodnému drobnému zaváhaniu ukázali precítené vystúpenie, technicky aj fyzicky veľmi náročné s viacerými skvelo odtancovanými prvkami.

Do súťažného diania sa vrátili po tom, ako vynechali vlaňajšie MS v Záhrebe a vzhľadom na obavy z nákazy koronavírusom i januárové ME v Tallinne. Pozornosť sústredili na vystúpenie pod piatimi kruhmi a vyplatilo sa im to.

Za vlastným historickým maximom vo voľných tancoch zaostali síce o pár desatín, ale v celkovom skóre ho prekonali o vyše tri desatiny.

Úradujúci majstri sveta Sinicinová s Kacalapovom ukázali tiež výborné predstavenie. Dvojnásobní majstri Európy boli precízni a vyzretí, dosiahli maximum sezóny, ale museli sa skloniť pred Francúzmi.

Zaostali za nimi o vyše šesť bodov. Hubbellová a Donohue sa vo fyzicky náročnom predstavení nevyhli menším zaváhaniam a rozhodcov nepresvedčili o najvyššom možnom technickom prevedení niektorých komponentov.

Do voľných jázd sa prebojovalo 20 najlepších tanečných párov, Slovensko v nich na rozdiel od ZOH 2018 zastúpenie nemalo.

