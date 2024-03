Slovenka dostala podmienku. Ak ju nesplní, letenku na šampionát si musí hradiť sama

„Po vzhliadnutí majstrovstiev Európy a juniorského svetového šampionátu môžem povedať, že úroveň išla rapídne hore. Dosať sa do finále nebude ľahká úloha pre žiadneho z našich reprezentantov,“ povedal pre Sportnet predseda Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu Jozef Beständig.

Majstrovstvá sveta v krasokorčuľovaní sa začínajú v stredu 20. marca a trvajú do nedele 24. marca. Slovensko bude mať zastúpenie v troch disciplínach.

Hagaru už vnímajú inak

Najväčšie očakávania sa opäť spájajú s vychádzajúcou hviezdou slovenského krasokorčuľovania Adamom Hagarom.

Bude to jeho tretí seniorský svetový šampionát, vlani sa mu podarilo postúpiť do voľných jázd a napokon obsadil 23. miesto. Postup do finálovej dvadsaťštvorky sa od Hagaru očakáva aj teraz.

Majstrovstvá sveta v Montreale budú pre 17-ročného športovca jedenástke preteky v sezóne. Medzi juniormi dosiahol výrazné úspechy, vo finále juniorskej Grand Prix i na juniorskom svetovom šampionáte bol tretí, na ZOH mládeže získal striebro.