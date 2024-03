Bojoval korčuľami, pripojil hlavu aj srdce. Bronz Hagaru je vydretý a zaslúžený

Zvládol to aj bez trénera

Hagaru na šampionáte v Tchaj-pej sprevádzal šéf zväzu, keďže jeho tréner Vladimír Dvojnikov musel ostať doma.

„V decembri bol Voloďa vyše týždňa v Číne, potom išiel s Adamom na Four Nationals. Hneď po novom roku strávil týždeň na majstrovstvách Európy a o desať dní zase vyše týždňa v Kórei na ZOH mládeže. Ďalší týždeň by strávil na Taiwane a o dva týždne zase letíme do Montrealu. Bol by preč z klubu päť týždňov, pritom aj tam má pretekárov, ktorí od neho očakávajú aj účasť na majstrovstvách Slovenska juniorov a nižších kategórií. Rozhodol sa, že na Taiwan nepôjde, aby zachoval pokoj a pohodu v klube a medzi rodičmi,“ vysvetľoval Beständig.

Pre mladého slovenského pretekára to však nebola nezvyčajná situácia, bez trénera bol napríklad aj pred rokom na majstrovstvách sveta juniorov v Calgary, kde obsadil 14. miesto, alebo aj na svojich prvých majstrovstvách sveta seniorov v Montpellieri v roku 2022.