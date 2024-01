Mašina na skoky, ktorá sa učí veľmi rýchlo. Belgičana prekvapila Hagarova zrelosť

Jeho najlepší pretekársky výsledok je štvrté miesto na majstrovstvách Európy v roku 2017 v Ostrave, ale pamätná bola aj jeho voľná jazda o rok skôr v Bratislave na pieseň You Raise Me Up od Josha Grobana.

Ako vznikla vaša spolupráca s Adamom Hagarom?

Bol som prekvapený, keď ma zo Slovenska kontaktovali so žiadosťou, či by som nespravil Adamovi choreografiu ku krátkemu programu. Síce robím aj choreografie, ale nie korčuliarom na európskej či svetovej úrovni.

Oslovila ma Monika Simančíková, ktorú tiež trénoval Adamov kouč (Vladimir Dvojnikov). Vraveli, že by chceli so mnou spolupracovať, lebo sa im páči môj štýl a myslia si, že by to bol pre Adama krok správnym smerom.

Na začiatku bol problém nájsť termín, lebo som už v tom čase mal naplánované kempy. Adam napokon v lete prišiel za mnou do Holandska, kde som vtedy trénoval.