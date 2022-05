Online prenos: Kazachstan - Nemecko dnes na MS v hokeji 2022 (LIVE)

Nedeľné popoludnie vo fínskej metropole nám ponúke duel skupiny A na tohtoročnom hokejovom šampionáte medzi Kazachstanom a Nemeckom. Pre oba celky to bude šieste vystúpenie na turnaji. Zatiaľ čo Nemci kapitulovali v doterajšom priebehu len raz, Kazachovia nevyhrali na MS doteraz ani jeden duel a aj preto sú s 0 bodmi na samom chvoste skupiny. Ak chce celok z ázijského kontinentu pomýšľať na záchranu, potrenuje zbierať body. Na druhej strane, Nemci už majú postup do štvrťfinále istí a s veľkou pravdepodobnosťou skončia na 3. miestev skupine za Kanadou a Švajčiarskom. Avšak nič to nemení na tom aby Nemci zbierali body aj ďalej a tak verme, že budeme môcť v helsinskej Ice Hall sledovať zaujímavý duel.