Premiéru s céčkom na drese pretrpel. Tatar je z mladého tímu nadšený

Ako by ste zhodnotili zápas a svoju premiéru s céčkom na drese?

Som veľmi šťastný, že sme vyhrali. Dodá nám to pokoj na hokejky. Bol to boj. Je teplo a ani ľad nebol je ideálny. V dnešnom čase vie každý korčuľovať a my sme to zvládli ako skúsené mužstvo.

Keď sme sa dostali do vedenia, tak sme hrali zodpovedne. Vytvárali sme si šance. Škoda, že sme nemali viac presiloviek, aby sme si nacvičili kľúčové momenty.