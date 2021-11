V tomto roku už zápasiť nebude. Vémola: Výsledky sú dosť zlé

Vémolu trápi zranenie ruky, ktoré ho pripravilo aj o letný zápas na Oktagone 25. V titulovom súboji ho nahradil Samuel "Pirát" Krištofič. Slovenský bojovník získal dočasný titul a vydláždil si cestu k Vémolovi. Do hry však znova vstúpilo zranenie.

„Mám výsledky rezonancie mojej ruky, ktoré sú dosť zlé. Nehojí sa to a odumiera. To neznamená, že to nebude skvelý galavečer a Oktagon nenájde skvelú náhradu. Mrzí ma to voči vám všetkým a fanúšikom.

Dostal som ortézu a vôbec potom sa rozhodne čo a ako ďalej s mojou kariérou. Bol by som rád, aby môj prvý zápas po návrate bol s Pirátom, ak si bude pamätať tú dohodu o all-in,“ odkázal Vémola.

Narážal pritom na výzvu, ktoré adresoval svojmu súperovi. Vémola dlho protestoval proti tomu, aby nastupoval do súboja ako vyzývateľ v modrom rohu.