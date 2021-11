Má 105 rokov, prekonala svetový rekord. Každý deň je pre mňa zázrak, tvrdí

„Bolo to úžasné. Mala som tu množstvo rodinných príslušníkov a priateľov. Bolo mi cťou pred nimi súťažiť,“ pre magazín People vravela 105-ročná atlétka Julia Hawkinsová.

LOUISIANA / BRATISLAVA. Prezývajú ju hurikán. Američanka Julia Hawkinsová má 105 rokov, no stále sa aktívne venuje behu.

Ľudia hovoria, že keď vyrastú, chcú byť ako ja. Robí mi to veľkú radosť. Ak dokážem potešiť ľudí a dať im nádej, oplatí sa žiť dlhšie,“ tvrdí matka štyroch detí, trojnásobná babička a prababička.

Čím je Hawkinsová staršia, tým má pre beh väčšiu vášeň. „Stále sa seba pýtam, prečo som tu zostala? Prečo ma doteraz nezavolali do neba?

Ako v cieli sama povedala, miluje šport. Nevie si predstaviť, že by sa nemohla hýbať.

Američanka sa celý život venovala cyklistike, je držiteľkou viacerých národných titulov. Na beh presedlala až vo veku sto rokov.

„Jazda na bicykli bola pre mňa náročná, mala som problém naň vysadnúť. Začala som byť príliš stará, aby som ťahala do kopcov a používala prevody.

Išla som preto vyskúšať niečo iné. Prvýkrát to boli preteky na päťdesiat metrov, po ktorých som si beh nesmierne zamilovala,“ spomínala v rozhovore pre The New York Times bežkyňa, pre ktorú bola vždy dôležitá strava.

„Celý život som si držala váhu na určitom bode. To je alfa – omega všetkého,“ dodala.

Nechce plytvať tréningami

Hawkinsová trénuje beh na ulici v hlavnom meste štátu Louisiana Baton Rouge, kde býva. „Značky mi ukazujú, kde je päťdesiat a kde sto metrov. S pribúdajúcim vekom však mám pocit, že mi ostalo len zopár tréningov. Nechcem preto nimi plytvať,“ povedala.

Američanka zaujala svet už v roku 2019, keď sa dostala na titulky popredných amerických novín.

Na seniorských hrách v Albuquerque v Novom Mexiku získala na 50 a 100 metrov vo svojej kategórii dve zlaté medaily. Vyslúžila si prezývku Hurikán.