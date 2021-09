Z utečenca šampiónom. Mokaev je výnimočný, môže nasledovať Khabiba

„Počas života budeme vždycky zažívať nejaké skúšky, jediné na čom ale záleží je to, ako na tie situácie zareagujeme.

Hoci pochádza z Dagestanu, krátko po smrti jeho matky sa Muhammad a jeho otec Murad rozhodli opustiť Ruskú federáciu. Ukrytý vo vnútri auta a bez peňazí sa im podarilo dostať do azylového domu vo Wigane.

Ak by som mal v dobe, keď som prišiel do Británie peniaze a celú rodinu pohromade, myslím, že by som bol úplne iným chlapom,“ opísal Mokaev, ktorý sa ku tréningu zápasenia dostal počas štúdia na miestnej škole.

Prostredníctvom dobročinnej práce lokálnych organizácií s deťmi zo znevýhodnených rodín sa Mokaevovi dostávala aspoň nejaká podpora, ktorá mu pomáhala na jeho ceste bojovníka.

Pre pripomenutie, v tej dobe žil Muhammad z piatich libier na deň.