Halák sa vracia a Slovan bude mať dilemu. Hokej ma naučil počkať si, vraví Lašák

To znamená, že keď sa Halák presunie z Ameriky na Slovensko a bude sa už na to cítiť, môže za Slovan nastúpiť.

Bratislavský rodák sa teraz po dvadsiatich rokoch vracia do klubu, v ktorom vyrastal. Slovan administratívne dotiahol jeho angažmán.

BRATISLAVA. Zatiaľ posledný zápas odchytal Jaroslav Halák 14. apríla minulého roka, keď v Madison Square Garden čelili domáci New York Rangers v NHL Torontu. Halák inkasoval tri góly a Rangers prehrali 2:3.

"Veľmi si vážim záujem Slovana o moje služby. Je to klub, z ktorého som sa odrazil do veľkého zámorského hokeja. Aj preto by som chcel byť v tejto chvíli absolútne korektný a otvorený k vedeniu klubu, svojim budúcim spoluhráčom a v neposlednom rade k fanúšikom Slovana.