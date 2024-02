Halák má namierené do Slovana, podpis zmluvy má jeden háčik

"Veľmi si vážim záujem Slovana o moje služby. Je to klub, z ktorého som sa odrazil do veľkého zámorského hokeja. Aj preto by som chcel byť v tejto chvíli absolútne korektný a otvorený k vedeniu klubu, svojim budúcim spoluhráčom a v neposlednom rade k fanúšikom Slovana," uviedol Halák a pokračoval: