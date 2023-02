Volko: Limit na ME je ešte vzdialený, ale nič nie je nemožné

"So vstupom do sezóny môžem byť celkovo spokojný, hoci viem, že to bolo ešte také nevybehané, keďže to boli moje prvé šesťdesiatky v sezóne," uviedol Volko pre oficiálny web Slovenského atletického zväzu (SAZ).

"Verím však, že sa forma bude postupne zlepšovať. Teraz už viem, na čom som a na čom treba ešte popracovať. A to je dôležité," dodal člen klubu Naša atletika.