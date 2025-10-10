ONLINE: Írsko - Slovensko dnes, kvalifikácia ME vo futbale U21 2027 LIVE (skupina D)

CORK. Futbalisti Írska a Slovenska dnes hrajú ďalší zápas kvalifikácie na ME hráčov do 21 rokov vo futbale 2027.
Stretnutie sa odohrá v írskom meste Cork. Slováci vstúpili do kvalifikácie víťazstvom nad Andorrou 3:0 a Moldavskom 3:2.
Kvalifikácia na ME U21 2025/2026
10.10.2025 o 20:30
Írsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Prajem pekný večer pri sledovaní kvalifikačného zápasu U21 medzi Írskom a Slovenskom.
Reprezentácia Írska má kvalifikáciu rozohranú zatiaľ veľmi slušne. Na svojom konte má 6 bodov. Svoj prvý zápas odohrala na pôde Moldavska a podarilo sa jej zvíťaziť 2:1. Druhý zápas na domácej pôde proti outsiderovi z Andory sa írski mladíci natrápili, ale napokon dokázal zvíťaziť tesne 1:1.
Slovenskí mladíci majú za sebou v kvalifikačnej skupine zatiaľ dva zápasy a v obidvoch dokázali zvíťaziť. Prvý zápas odohrali na domácej pôde proti Andore. V náročnom zápase dokázali napokon zvíťaziť 3:0. Druhý zápas sa konal na pôde Moldavska. Slovensko dokázal zvíťaziť v tesnom zápase 3:2.
Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov.
Brankári: Dominik Ťapaj (MFK Ružomberok), Adam Hrdina (Zbrojovka Brno), Matej Jurička (FK Železiarne Podbrezová)
Obrancovia: Hugo Pavek (AS Trenčín), Timotej Hranica (MŠK Žilina), Jakub Jakubko (FK Teplice), Daniel Danihel (FK Teplice), Filip Mielke (FK Železiarne Podbrezová), Samuel Bagín (AS Trenčín), Matej Riznič (FK Teplice), Tobiáš Pališčák (MŠK Žilina)
Stredopoliari: Samuel Gidi (FC Cincinnati), Ján Murgaš (FC Admira Wacker), Miroslav Sovič (FC Košice), Tadeáš Hájovský (AS Trenčín), Artur Gajdoš (ŠK Slovan Bratislava), Vincent Chyla (FK Železiarne Podbrezová), Karol Blaško (FC DAC 1904 Dunajská Streda)
Útočníci: Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Lukáš Prokop (MŠK Žilina), Adam Griger (FC Hradec Králové), Adrián Fiala (AS Trenčín), Jakub Pira (FC Baník Ostrava)
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:30.