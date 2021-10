Ľudia v meste sa s ním fotia. Legionár už ovláda niekoľko slovenských slov

Zápas bol dôležitý pre oba tímy, predposledný privítal posledného. Domáci išli do vedenia gólom Martina Tannhausera už v 6. minúte, no potom akoby sa uspokojili a neboli smerom dopredu nebezpeční.

Dvaja legionári momentálne žijú spolu v jednom byte a všetok svoj čas venujú futbalu. Často trénujú aj individuálne. Mladší z nich to má na Slovensku o to ťažšie, že nehovorí po anglicky.

„Hral som za Red Star v mládežníckych kategóriách. Keď som mal osemnásť, presťahoval som sa do Anglicka. Pôsobil som vo viacerých kluboch, s Barnetom sme vtedy hrali v League Two, teda v štvrtej najvyššej súťaži. Neskôr som sa vrátil do Francúzska a teraz sa my naskytla príležitosť prísť na Slovensko,“ v krátkosti zhrnul svoju kariéru Langa.

„Intenzita hry je v Anglicku samozrejme vyššia, tu mám viac času spracovať loptu. Ale myslím si, že v druhej slovenskej lige je už tempo trošku iné. V porovnaní s Francúzskom sa mi zase zdá, že tam to bolo futbalovejšie, technickejšie, tu je to skôr o bojovnosti,“ prezradil.