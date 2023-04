Expert: To bolo čo? Zvolenčania si prehrali najlepšiu tretinu v sérii

ZVOLEN, BRATISLAVA. Bol to azda najbizarnejší zápas tohtoročného play off. Na to, čo sa v nedeľu udialo vo Zvolene, budú hokejoví fanúšikovia ešte dlho spomínať. V súboji padlo jedenásť gólov, dva po hraničných situáciách.

Zvolenskí hokejisti nedokázali využiť domáce prostredie a klub zo Spišskej Novej Vsi si po výhre 6:5 vybojoval mečbal.

„Garantované ešte nie je nič a vyhrať môže každý,“ vravel po zápase televízny expert RTVS Ondrej Rusnák.

V oboch mužstvách prišlo pred stretnutím k drobným zmenám. Do zostavy Zvolena sa vrátil Marek Hecl. Spišskej Novej Vsi chýbal zranený Juraj Valach, ale v treťom útoku opäť figuroval navrátilec Martin Réway.