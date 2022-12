Viedenský vie aj korčuľovať, Liptákov spod deky nevymanil ani nový tréner

"Bol to náročný duel. Mali sme veľa šancí na začiatku, potom sa nám až tak nedarilo, ale našťastie sme zápas s Mikulášom vyhrali. Hrali sme ako tím, to, čo nám tréner povedal. Som rád, že to takto dopadlo, pretože tento rok nie je v lige slabší tím," prezradil po víťaznom utorňajšom stretnutí skúsený útočník Zvolena Marek Viedenský.

Do Zvolena pricestoval Liptovský Mikuláš s novým trénerom Ernestom Bokrošom. Líder tabuľky sa tak museli pripraviť na rôzne varianty taktiky a systému, ktorým by sa mohol prezentovať súper.

"Vedeli sme, aký štýl môžu hrať, rozmýšľali sme, či bude hrať tréner Bokroš s mužstvom tak, ako tomu bolo počas jeho éry v Prešove, alebo nie. Pripravovali sme sa na to, našťastie sme duel odohrali na nulu, dobre sme sa na to pripravili i napriek tomu, že sme nevedeli presne o ich systéme," zdôraznil Viedenský.

Topánka ich tlačí v efektivite

V drese Liptákov sa nedokázal presadiť ani skúsený útočník Martin Kriška, ktorý sa po prehre nevyhol na brífingu ani otázkam k zmene na trénerskom poste.

"Nikdy to nie je príjemné, pretože keď človek niečo začne, tak to chce aj dokončiť. Je to šport, je to hokej, také veci sa stávajú. Ideme ďalej. Prišiel tréner Bokroš, chce nám vštepiť niečo iné, ešte sa s tým musíme trošku vžiť, ale Zvolen bol v tomto zápase lepší."