V tíme Slovenska nastali dve zmeny. Jurčo reprezentáciu definitívne neposilní

"Môžem povedať, že dnes s nami skončil Tomáš Mikúš so Samom Honzekom a budúci týždeň sa pridajú Pavol Regenda a Kristián Pospíšil. Obaja sú hráči z takého základu a počítame s nimi na majstrovstvá sveta," poznamenal.

Asistent generálneho manažéra Oto Haščák po tesnej prehre s Českom 3:4 pp a sn v Trenčíne prezradil aj to, že k tímu sa nepridá Tomáš Jurčo, ktorého vyradilo zranenie.

"Tomáša Mikúša sme chceli vidieť, pretože mal dobrú sezónu v českej extralige. Samo Honzek je mladý chlapec, som rád, že dostal túto príležitosť, ale zatiaľ ešte nie je pripravený na to, aby bojoval o mužské MS.

Dnes sme nemuseli dostať ten gól na 3:3, bola to taká zbytočná chyba, ale Česi hrali oveľa lepšie ako v Spišskej, mali veľa dobrých šancí. Musím pochváliť brankára Riečického, ktorý zvládol túto úlohu veľmi dobre," povedal Haščák.

"Zahrali sme výborné zápasy v Spišskej Novej Vsi aj dnes. Urobili sme aj pár chýb, ale na také mladé a neskúsené mužstvo je to normálne. Mne sa páčil prístup všetkých hráčov, bojovnosť, korčuľovanie.

Slovenskí hokejisti odštartovali prípravu na MS vo Fínsku dvojzápasom s Českom. V prvom meraní síl v Spišskej Novej Vsi zvíťazili 3:1, v sobotu v Trenčíne viedli 2:0 i 3:2, no duel nakoniec dospel do nájazdov, v ktorých sa presadili iba Česi.

"Chceli sme ho už tu, ale má zranenie v dolnej časti tela a ide na magnetickú rezonanciu. Uvidíme, ako to s ním bude a či vôbec bude môcť prísť."

Haščák uviedol, že do prípravy chceli zavolať aj ďalšieho bronzového medailistu z Pekingu Petra Zuzina:

Tesná prehra pred plným trenčianskym štadiónom mrzela aj hráčov.

"Druhá tretina nebola z našej strany podľa očakávaní a nehrali sme tak, ako sme chceli. V tretej sme sa zdvihli, no bohužiaľ vyrovnali a v nájazdoch to dokázali zvrátiť.

Mrzí to, nesplnila sa mi prognóza dve víťazstvá z dvoch zápasov. Chceli sme vyhrať aj pre fanúšikov, bola tu skvelá atmosféra. No myslím si, že máme na čom stavať, odohrali sme dva kvalitné zápasy," povedal útočník Róbert Lantoši.

"Prehra mrzí, mali sme si to postrážiť. Ale je to príprava, takže sa z toho musíme poučiť do ďalších zápasov," dodal strelec prvého slovenského gólu Mário Lunter.

