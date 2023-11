Slafkovský dostal tvrdý úder, pomstil ho Xhekaj. Pospíšil s ďalším skvelým výkonom

NEW YORK. Slovenský obranca Erik Černák prispel asistenciou pri víťaznom góle k výhre Tampy Bay na ľade Montrealu 5:3.

Slafkovský sa opäť predstavil v prvom útoku so Suzukim a Caufieldom. Odohral 16 minút a 16 sekúnd, pripísal si mínusku, menší trest po ktorom Montreal inkasoval gól, strelu na bránku, dva bodyčeky a blok.

To sa mi na hráčoch páčilo, že bojovali až do konca," uviedol tréner kanadského tímu Martin St. Louis pre oficiálnu webstránku súťaže.

"Momentálne sme krehký tím. Trochu sme stratili sebadôveru. Cítil som však, že sme sa vrátili do hry a nikto po nevydarenej prvej tretine nezvesil hlavu.

Brankár Matt Tomkins predviedol 22 úspešných zákrokov a tešil sa z prvého víťazstva v kariére v NHL. Dokázal to jedenásť rokov po drafte.

Duel proti Nashvillu začal ako center štvrtej formácie, no potom ho kouč preradil na krídlo do elitného útoku. Navrátilec odohral 11 minút a 33 sekúnd, zaknihoval mínusový bod, dve trestné minúty a dva bloky.

Do zostavy Calgary Flames sa po zranení vrátil útočník Adam Ružička.

V drese Colorada proti New Jersey nastúpil Tomáš Tatar. Pri výhre 6:3 odohral 7 minút a 9 sekúnd a bol druhým najmenej vyťažovaným hráčom tímu.

Obranca Colorada Cale Makar sa asistenciami v zápase proti New Jersey dostal na tretie miesto v historickom bodovaní obrancov Avalanche.

Aktuálne má na konte 260 bodov. Historického lídra Tysona Barrieho by mohol dohnať už v prebiehajúcom ročníku, Makarovi naňho chýba 47 bodov.

V domácej aréne vyhrali po prvýkrát od 30. marca 2023. Flyers mali veľkú streleckú prevahu, ale MacKenzie Blackwood chytil až 38 striel.

"Je to neskutočný pocit. Konečne sme to zvládli a máme prvé víťazstvo. Sme naozaj nadšení, pretože to bola drina," povedal český útočník Tomáš Hertl.

NHL - základná časť - 8. november:

Carolina - Buffalo 3:2 pp (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)

Góly: 13. DeAngelo, 48. Skjei (S. Aho II, Orlov), 62. Nečas (S. Aho II, Skjei) – 24. Tuch, 50. Dahlin (T. Thompson, Mittelstadt)

Brankári: Luukkonen 24/27 - Raanta 20/22