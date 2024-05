VIDEO: NHL spoznala prvého semifinalistu. Rangers zdolali Carolinu, hrdinom Kreider

NEW YORK. Hokejisti New Yorku Rangers postúpili do konferenčného finále NHL. V noci na piatok vyhrali 5:3 v šiestom zápase série proti Caroline.

Hrdinom sa stal Chris Kreider. "Jazdci" totiž po druhom dejstve prehrávali 1:3. Ich útočník v tretej dvadsaťminútovke strelil čistý hetrik a otočil stav stretnutia v prospech hostí.

"Hovorili sme o tom, že chceme byť odolná a súťaživá partia. Myslím si, že sme to dnes dokázali," vyhlásil strojca postupu.

Podľa Vincenta Trochecka je úspešná tretia tretina dielom tímovej hry. "Museli sme urobiť rozhodnutie - buď zapnúť na plné otáčky, alebo nie. Nakoniec sa predviedlo dvadsať chalanov z nášho mužstva," zhodnotil.