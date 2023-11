Halák je nadšený. Prezradil, čo ho na skúške v Caroline najviac motivuje

RALEIGH. Hoci v lete jasne odkázal všetkým generálnym manažérom, že ešte chce chytať v NHL, miesto sa preňho nenašlo až do novembra. Jaroslav Halák dostal šancu a musí sa jej chytiť.

V pondelok sa okolo veterána zhŕkla skupinka novinárov, aby vyzvedali o jeho prvých dojmoch.

"Bol to môj prvý deň v klube. Všetko bolo skvelé. Teraz si chcem oddýchnuť a uvidíme, čo prinesie zajtrajšok. Chcem to brať deň po dni a uvidíme, kam to povedie," podelil sa.

VIDEO: Jaroslav Halák na tréningu v Caroline