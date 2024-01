Žilina pokračuje v spanilej jazde, Skalica v krajskom derby s obratom

Vladimír Matejov, asistent trénera HC Topoľčany: "Dovolím si tvrdiť, že to bol už taký play off zápas na veľmi dobrej úrovni. Videli sme veľa osobných súbojov, padali góly na oboch stranách. Súper rýchlo vyrovnal, bolo to ako na hojdačke. Následne išli hostia do vedenia 3:2, ale my sme si hovorili, že musíme vyrovnať, čo sa nám aj podarilo. Do predĺženia sme išli v početnej výhode, keď sme mali viac šancí na strelenie gólu, ale súper dobre bránil. Kvalita bola na oboch stranách a samostatné nájazdy sú už lotéria, ktorá nám dnes vyšla."

František Kučera, asistent trénera TSS GROUP Dubnica: "Bolo to veľmi dobré stretnutie, kvalitné z obidvoch strán. Stretli sa dva vyrovnané tímy z hornej časti tabuľky. Prvá tretina bola z jednej aj z druhej strany taká priemerná s tým, že my sme nevyužili dve veľké šance. V druhej časti sme našou nedisciplinovanosťou išli do oslabenia o dvoch hráčov a inkasovali sme. Chcem pochváliť našich chlapcov, že dokázali vyrovnať. Tretiu tretinu sme sa dostali do vedenia 3:2, ktoré sme však neudržali. V predĺžení sme sa ubránili a v samostatných nájazdoch mali Topoľčany šikovnejších útočníkov."