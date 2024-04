Roky neúspechov boli priam súce na lieky. Konečne to vyšlo, radujú sa Žilinčania

PREŠOV. Hokejisti Žiliny vo finálovej sérii Tipos Slovenskej hokejovej ligy zdolali Prešov 4:0 na zápasy. Súperovi v nich dovolili streliť iba dva góly. "Dobre nás pripravili Žiar nad Hronom aj Dubnica. Série s nimi nás veľmi dobre preverili, museli sme si siahnuť na dno svojich síl. Prešov už potom proti nám nemal plán B," uviedol tréner Ernest Bokroš.

Narážal tým na štvrťfinálovú sériu so Žiarom nad Hronom, v ktorej jeho zverenci triumfovali 4:1 na zápasy a na semifinále s Dubnicou, v ktorom Žilina stratila náskok 2:0, no napokon postúpila po šiestich zápasoch (4:2).

Skúsený kormidelník si do zbierky úspechov pridal ďalší. "Každý titul má veľkú hodnotu. Ja sa veľmi teším, že sa to Žiline podarilo, čakala naozaj dlho." Prešovčania skórovali iba v prvom a štvrtom zápase série. V oboch zápasoch sa ujal vedenia, no nezúročil ho a prehral 1:8, resp. 1:5. VIDEO: Tréner Bokroš po postupe Žiliny do extraligy

Varga: Finálová séria bola nezabudnuteľná Dva góly Žilinčanov strelil najproduktívnejší hráč súťaže Róbert Varga (76 bodov) a zároveň aj jej najlepší strelec (40 gólov). Po stretnutí neskrýval eufóriu, ktorú si užíval so stovkami žilinských fanúšikov, ktorí merali cestu do Prešova. "Niektorí spoluhráči na to čakali štyri roky. Som nesmierne šťastný, že sa nám to podarilo. Sme fantastická partia na ľade aj mimo neho. Ukázalo sa to počas celej sezóny. Finálová séria bola nezabudnuteľná a budeme si ju pamätať do konca života," skonštatoval Varga.

Jeden zo služobne najstarší hráčov Žiliny útočník Patrik Koyš zažil všetky nedávne neúspechy v žilinskej snahe o návrat do extraligy. Najväčším favoritom súťaže boli už v roku 2021, no nad ich sily bola napokon Spišská Nová Ves. Suverénni boli aj v ďalšej sezóne, ale prehrali v baráži s Liptovským Mikulášom (1:4 na zápasy). V ročníku 2022/2023 už najlepší tím SHL postúpil priamo do extraligy, no Žilinčania vo finále súťaže prehrali s Humenným 3:4 na zápasy, keď v rozhodujúcom stretnutí podľahli po samostatných nájazdoch. Po piatkovom víťazstve si však znovu môžu povedať, že sú extraligoví. "Tie roky neúspechov, to bolo už priam súce na lieky. Hlavne minulý rok, keď sme prehrali v rozhodujúcom siedmom zápase na domácom ľade. Teraz sme išli za postupom a konečne to vyšlo," uviedol Koyš. VIDEO: Koyš po postupe Žiliny do extraligy

Prešovčania verili, že by po vzore Humenného mohli Žilinu zaskočiť, ale ťahali za kratší koniec. Výsledky 1:8, 0:5, 0:1 a 1:5 hovorili jasnou rečou pre suveréna sezóny, ktorý v základnej časti prehral iba tri stretnutia. Prešovčania chceli odvrátiť žilinské oslavy na prešovskom ľade, no nepodarilo sa im to. Vo štvrtom zápase viedli 1:0, no presný zásah Filipa Vrábeľa z 5. minúty bol napokon posledný gól Prešova v sezóne. Druhá tretina patrila herne aj výsledkovo Žiline, ktorá už drámu nedopustila.