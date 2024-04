Žilina zmaturovala a oslavuje, Skladaný: Zvládli sme obrovský tlak

ŽILINA. Každodenná práca a prebudenie ducha play-off boli podľa športového manažéra Františka Skladaného kľúčové atribúty postupu hokejistov Žiliny do najvyššej súťaže. Dočkali sa ho päť rokov po vypadnutí a troch neúspešných pokusoch spraviť rozhodujúci krok po suverénnej sezóne v Slovenskej hokejovej lige. "Bolo veľmi náročné zvládnuť pozíciu najväčšieho favorita. Sme nesmierne šťastní, že sa nám to podarilo," poznamenal Skladaný. Najväčším favoritom súťaže boli Žilinčania už v roku 2021, no nad ich sily bola napokon Spišská Nová Ves.

Suverénni boli aj v ďalšej sezóne, ale prehrali v baráži s Liptovským Mikulášom (1:4 na zápasy). V ročníku 2022/2023 už najlepší tím SHL postúpil priamo do extraligy, no Žilinčania vo finále súťaže prehrali s Humenným 3:4 na zápasy, keď v rozhodujúcom stretnutí podľahli po samostatných nájazdoch.

"Je to výsledok práce počas celého roka, celej sezóny. Všetky kroky sme robili s najlepším úmyslom," poznamenal Skladaný. Žilina vypadla z extraligy po sezóne 2018/2019, no netajila sa ambíciou vrátiť sa do nej čo najskôr. V prvej sezóne v SHL vypadla už vo štvrťfinále s Martinom (0:4), no príliš ju to mrzieť nemuselo, keďže ročník predčasne ukončila pandémia a do extraligy napokon nepostúpil žiadny tím. Žilinský tím sa v štyroch následných sezónach prezentoval suverénnym pôsobení v SHL, no vytúžený postup dosiahol až 19. apríla 2024. VIDEO: Ernest Bokroš po triumfu v SHL

V základnej časti prehral iba 3 zápasy, na prvom mieste tabuľky mal pred Prešovom 34-bodový náskok a napokon nezakopol ani v play-off.

Žiar nad Hronom zdolal vo štvrťfinále 4:1 na zápasy a v semifinále si poradil s Dubnicou 4:2. Tréner Ernest Bokroš neskôr priznal, že práve táto séria správne pripravila jeho zverencov na finále, keďže v nej dokázali triumfovať napriek tomu, že súper vyrovnal z 0:2 na 2:2. Finále s Prešovom už bolo v réžii "vlkov," ktorí ho ukončili v najrýchlejšom možnom čase. Výsledky 8:1, 5:0, 1:0 a 5:1 svedčili o žilinskej dominancii. "Niekoľko rokov sa nám nepodarilo postúpiť a presvedčili sme sa o tom, že je veľmi ťažké ísť do play off v pozícii jasného lídra súťaže. Všetky ostatné tímy sú potom vo veľkej výhode, v podstate nemajú čo stratiť. Sú vo veľkej výhode, zatiaľ čo na toho lídra je vyvíjaný obrovský tlak. S ním sa musia hráči vyrovnať. V tejto sezóne sme vybudovali celú organizáciu tak, aby dokázala vzdorovať všetkým tlakom a išla za svojím cieľom. Som nesmierne vďačný, že sme "zmaturovali" a že sme dokázali postúpiť," poznamenal Skladaný pre TASR. VIDEO: Patrik Koyš po postupe Žiliny do extraligy

Splniť úlohu favorita nebolo podľa neho jednoduché, no ukázala sa skúsenosť tímu aj jeho chuť popasovať sa o vytúžený cieľ. "Potrebovali sme v našich hráčov prebudiť ducha play-off, aby sme sa stali tímom, ktorý pracuje na zdanlivých maličkostiach, ako sú blokovanie striel, hra do tela a obetovať sa jeden pre druhého. V tomto smere nám pomohla prehra v zápase v Žiari nad Hronom. Potom prišla séria s Dubnicou, v ktorej nastal obrovský zlom v našom tíme.

Vtedy začali naši hráči pracovať jeden pre druhého. Odrazu sme videli, že toto je naozaj play-off tím, ktorý má na to, aby zvíťazil." Radosť z postupu neskrýval ani predseda predstavenstva žilinského klubu Rastislav Chovanec: "Prvé slovo, ktoré mi napadne, je spokojnosť. Veľmi sme chceli dosiahnuť tento úspech. Aj v minulých sezónach sme robili všetko pre to, aby sa to podarilo. Teraz to konečne vyšlo, je to úľava. Myslím si, že poctivá práca sa vždy musí skôr či neskôr ukázať. Nám sa play off lámalo po 4. zápase semifinálovej série s Dubnicou. Po dvoch zápasoch sme viedli 2:0, no potom už bolo 2:2. Mužstvo sa pred piatym zápasom preplo na mentalitu play off a odvtedy už neprehralo."

Skúsený tréner Ernest Bokroš sa stal napokon tým, ktorý doviedol Žilinu k vytúženému postupu. V nedávnych sezónach sa to nepodarilo Dušanovi Gregorovi, Stanislavovi Škorvánkovi ani Kanaďanovi Jarrodovi Skaldeovi.

"My sa s pánom Bokrošom poznáme od mojich piatich rokov. Máme za sebou určitú históriu medziľudských vzťahov. Som rád, že sa nám práve s ním podarilo vrátiť sa do extraligy," netajil Chovanec. Viacero hráčov zo žilinského tímu figurovalo v popredí individuálnych štatistík. Róbert Varga bol so 40 gólmi najlepší strelec súťaže a so 76 bodmi aj jej najproduktívnejší hráč. Peter Galamboš nazbieral najviac asistencií (48), brankár Michal Valent dosiahol v lige najlepšiu 93,28-percentnú úspešnosť zákrokov a jeho kolega Andrej Košarišťan bol líder s 5 čistými kontami. "Po tomto triumfe by som musel vymenovať všetky štyri formácie i ďalších hráčov. Nemali sme vypuklú jednu osobnosť, no ak by som mal niekoho menovať, tak spomeniem brankársky post. Aj vo finálovej sérii sa potvrdilo, že ten je v hokeji najdôležitejší," priznal Chovanec. Šéf žilinského klubu si už v úvode postupových osláv uvedomoval, že triumfom v SHL sa začne náročné obdobie s cieľom pripraviť žilinský klub na to, aby dôstojne účinkoval v najvyššej slovenskej súťaži. "V hokeji sme už dosť dlho a kolegovia, ktorí majú na starosti dennodennú prácu v klube, už nad niektorými vecami rozmýšľali. Verím, že sa dokážeme pripraviť tak, aby sme v extraligovej sezóne neboli na konci. Hokejový ošiaľ v meste je veľký a ukázalo sa, že Žilina je aj hokejové mesto. Dokázali sme fanúšika pritiahnuť k tomu, aby "vlkom" fandil," poznamenal Chovanec.

