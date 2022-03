Moment, ktorý pobaví. Brankár si dal kuriózny vlastný gól

DETROIT. Brankár Detroitu Red Wings Alex Nedeljkovic v zápase proti Minnesote Wild zažil moment, ktorému sa chcú brankári vyhnúť.

Snažil sa rozohrať nahodený skákajúci puk smerom dopredu. Namiesto toho ho poslal medzi vlastné nohy do vlastnej brány.

Od prekvapenia vykríkli aj komentátori: "Oh, čo?! Opísala by som vám to, ale všetci sme to videli. Nedlejkovic chcel odpáliť puk preč, ale namiesto toho si dal vlastný gól."