S hokejom začal neskoro, naordinoval si diagnózu. Ako sa Glosár dozvedel o nominácii?

Nejde o to, že by ho prehliadali. S hokejom začal neskoro. Ako dvanásťročný si ale hneď vybral bránku a drel. Ako 25-ročný si môže vydýchnuť, že dohnal zameškané.

Dozvedel som sa to v šatni pred tréningom. Povedal mi to masér. Najprv som nerozumel, čo rozpráva, nejak som si nevedel spojiť súvislosti, lebo to predo mňa postavil ako hotovú vec. Hlavou mi bežalo: O čom to vlastne rozpráva?

Po tréningu mi to potvrdil brankársky tréner a aj Ján Lašák mi písal SMS. Až vtedy som uveril, že si zo mňa nerobia srandu, lebo som si nebol istý. Maséri si z nás radi vystrelia.

Asi to bolo príjemné prekvapenie. Čakali ste to vôbec?

Trošku v kútiku duše, keďže táto nominácia je výber do 25 rokov a aj môj ročník 1998 do nej ešte spadá. Vedel som, že kandidátov na výber z našej extraligy veľa nebolo. Ale nemal som žiadnu indíciu, čiže v konečnom dôsledku to pre mňa bolo prekvapenie.

Aké boli vaše prvotné emócie?

Veľmi som sa tešil. Ešte stále to nemôžem úplne vstrebať, asi tomu naplno uverím, až keď sa pripojím k tímu.