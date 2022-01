Na legendu nezabudli. My chceme Tuukku! kričala celá aréna v Bostone

Fínsky brankár absolvoval rozkorčuľovanie, no zvyšok duelu proti Montrealu Canadiens strávil na lavičke. Zasahovať nemusel, špeciálne preto, lebo Linus Ullmark mal výborný deň, pochytal 24 z 25 striel. Bruins vyhrali 5:1.

BOSTON. Halou sa ozývalo "My chceme Tuukku!". Fanúšikovia Bostonu Bruins dali najavo nadšenie z podpisu legendy.

Rask by sa mal do brány ako štartujúci brankár dostať vo štvrtok proti Philadelphii Flyers. V stredu to avizoval tréner Bruce Cassidy.