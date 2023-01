VIDEO: Dojímavé chvíle. Slovenské a české hokejistky spolu spievali hymnu SuperStar

ÖSTERSUND. Slovenské hokejistky na MS žien do 18 rokov obsadili finálnu šiestu priečku. V poslednom dueli šampionátu podľahli rovesníčkam z Česka 3:6 .

"Sú to naše priateľky. V zápase je to boj, no inak sme priateľkami," cituje Adélu Šapovalivovú, hviezdu českého výberu, Erin Brownová.